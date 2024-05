Spilinga, non solo ‘nduja: l’intervista al sindaco Marasco | VIDEO

StrettoWeb

Spilinga è la madre patria della ‘nduja, il prodotto simbolo della Calabria. Ma Spilinga è anche molto di più: il comune in provincia di Vibo Valentia, nella persona del sindaco Enzo Fulvio Marasco, ha raccontato alle telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb le sfide e le opportunità che sta affrontando nella gestione della cosa publica.

“I soldi risparmiati sono stati investiti tutti nella cittadina: siamo riusciti a mettere a nuovo un calvario che stava addirittura cadendo e risultava pericoloso per l’incolumità pubblica; e abbiamo poi dato materiale per sistemare le strade, più tutti i contributi extra per le nostre piccole realtà, come la squadra, la Pro Loco e i circoli culturali”. Per l’intervista completa, basta cliccare su “play”.

L'intervista al Primo Cittadino di Spilinga

