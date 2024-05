Spiaggia senza rifiuti, l’iniziativa ecologica a Lamezia Terme

StrettoWeb

Il 18 e 19 maggio prossimi l’associazione socio-culturale Logos&Polis presieduta da Iolanda Baretta organizza due giornate ecologiche per la pulizia del litorale di San Pietro Lametino. All’iniziativa, promossa in collaborazione con la Lamezia Multiservizi Spa, sono invitati gli studenti delle scuole, il mondo dello sport e dell’associazionismo e naturalmente anche i semplici cittadini.

Il punto d’incontro è l’ex stabilimento balneare (area destra) dove ci si ritroverà tutti insieme già alle 8:30 del mattino del 18 maggio e poi nella giornata successiva. Per l’occasione sarà utilizzata il macchinario pulisci-spiaggia che il sodalizio ha acquistato con i proventi della serata benefica organizzata il 17 febbraio scorso al Riva Restaurant Lounge Bar.

Durante la serata benefica sono state messe all’asta diverse opere messe a disposizione da noti artisti di gran fama che hanno dimostrato sensibilità e amore incondizionato verso il prossimo e per la salvaguardia del territorio. Gli artisti che hanno delle loro opere per l’asta di beneficenza sono stati: Gerardo Sacco, Maurizio Carnevali, Giovanna Rocca, Angelo Accardi, Sonia Bellezza, Antonino Denami, Mara Leone.

A loro va il ‘sentito grazie’ dell’associazione e della presidente Baretta che afferma: “grazie alla generosità di questi artisti abbiamo potuto acquistare il macchinario pulisci-spiaggia che metteremo in funzione già nell’iniziativa del prossimo fine settimana. La nostra associazione continua il suo percorso con particolare predilezione per la salvaguardia ambientale e le iniziative improntate all’eco-sostenibilità”.

“Per la spiaggia di San Pietro Lametino da decenni si parla di inquinamento e degrado ma, nel tempo, nessuna soluzione concreta e risolutiva è stata messa in campo per risolvere le criticità persistenti. Logos&Polis, già in passato, ha ideato e realizzato diverse giornate ecologiche per ripulire i nostri lidi abbandonati, in collaborazione anche con altre associazioni ambientaliste attive sul territorio”.

“Nel prossimo fine settimana sabato e domenica, saremo ancora una volta sul litorale di San Pietro Lametino che versa in condizioni di estremo abbandono. Così come abbiamo ribadito durante la serata benefica del febbraio scorso, siamo convinti che solo la bellezza potrà salvare il mondo, in primis la bellezza e la pulizia dell’ambiente unitamente alla cura delle risorse naturalistiche che fanno parte del nostro habitat”.

“Riscoprire l’importanza di tutto ciò vuol dire educare le giovani generazioni al senso del bello e quindi a essere cittadini attivi e responsabili. Solo così – conclude la presidente Baretta – può radicarsi la cultura del rispetto della natura e dei

luoghi in cui viviamo”.

