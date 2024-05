Sparatoria a Roma: è morta la donna di Reggio Calabria

StrettoWeb

E’ morta la donna di 81 anni originaria di Reggio Calabria finita ieri al centro di una sparatoria a Roma, mentre si trovava in auto all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva. L’anziana è stata colpita alla schiena e poi trasportata in codice rosso in ospedale. Era in pericolo di vita e purtroppo non ce l’ha fatta.

La Polizia sta indagando e la vittima potrebbe essere stata colpita per errore. Da una prima ricostruzione, sembra che due auto si stessero inseguendo quando da uno dei veicoli sarebbe stato esploso il colpo che ha gravemente ferito la donna di 81 anni che viaggiava con un’amica. La Polizia ha individuato un foro di proiettile nel portabagagli della Smart in cui viaggiavano le due donne e alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito un unico sparo. È ancora caccia a chi ha esploso i colpi e si è allontanato su una Fiat 500 rossa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.