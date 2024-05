Spadafora, presentata la lista del candidato sindaco Lillo Pistone

StrettoWeb

Il parco urbano di Spadafora è stata un’accogliente location per “Rinasce Spadafora” che con Lillo Pistone, candidato Sindaco, ha presentato la lista numero 1 per le prossime elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale della cittadina tirrenica. Almeno mille gli spadaforesi intervenuti che hanno salutato con i loro applausi i candidati della lista sfilati uno per uno sotto i riflettori e che hanno spiegato brevemente le motivazioni della loro discesa in campo. Ovazione per Lillo Pistone, candidato sindaco della lista numero 1, che ha ringraziato tutti i candidati, molti dei quali giovanissimi, per aver scelto di candidarsi con “Rinasce Spadafora”.

Pistone ha annunciato che nei prossimi giorni sono in programma vari incontri con la cittadinanza per illustrare il programma, già pronto e stampato, e che il candidato sindaco ha mostrato agli spadaforesi in piazza. Grande gioia e coinvolgimento quando sul palco in cemento armato del parco urbano è salita la rappresentanza storica della Spadaforese, la storica e gloriosa squadra di calcio cittadina, tra le più antiche d’Italia. “Spadafora ha bisogno di un campo di calcio – ha detto Pistone – ed i nostri giovani hanno necessità di convogliare in attività positive e costruttive le loro risorse. Lo sport unisce, fa crescere ed è cibo per i migliori valori. Siamo pronti anche a questo: dare alla nostra cittadinanza un campo di calcio, per ridare lustro a Spadafora, a cominciare dalla nostra gloriosa squadra”. Nei prossimi giorni si attende l’inizio dei comizi e Pistone ha in serbo l’organizzazione di un’occasione costruttiva e pubblica per dare ancora più chiarezza a quello che sarà il futuro della cittadina.

