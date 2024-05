Il Sottosegretario Delmastro a Reggio Calabria: “Governo attento alla nostra terra”

StrettoWeb

“Il Sottosegretario alla Giustizia On. Andrea Delmastro, lunedì 20 maggio, sarà in Calabria, ancora una volta, per incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria, della Casa Circondariale di Locri e i vertici degli uffici giudiziari di Locri”. Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, che aggiunge: “Ennesimo segnale di attenzione del Governo, che dimostra quanto abbia a cuore le sorti dei nostri territori. E lo fa grazie alla presenza di Andrea Delmastro per un comparto importante delle forze dell’ordine, ma in sofferenza per problemi inerenti al sovraffollamento delle carceri e per delle criticità relative al sottorganico di agenti”.

“L’impegno del Sottosegretario andrà nella direzione dell’ascolto delle istanze del personale della polizia penitenziaria” assicura Nesci.

