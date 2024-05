Siracusa-Fenice, stadio “De Simone” tutto esaurito per la finale playoff di Serie D

StrettoWeb

Sarà uno stadio “De Simone” completamente sold out quello che domani pomeriggio ospiterà Siracusa-Fenice Amaranto, la finale playoff del girone I di Serie D. “Nell’ultima partita della stagione sarete pronti a spingerci con la vostra passione: grazie di cuore!”, si legge sulla pagina Facebook del club siciliano, arrivato secondo in classifica in campionato e in grado di battere l’Acireale per 3-0 in semifinale.

L’ultimo aggiornamento dal club dello Stretto, di ieri sera, riferisce invece di 300 tifosi della Reggina nel settore ospiti. Fischio d’inizio previsto per le ore 16.

