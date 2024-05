Siderno, in piazza lo spettacolo previsto dal progetto “Teatro2.0” | FOTO

StrettoWeb

Nella giornata di domenica 26 maggio è andato in scena in piazza Portosalvo, a Siderno, il secondo ed ultimo spettacolo previsto dal progetto “Teatro2.0”. Lo show è stato rappresentato dai “Pagliacci clandestini”, da giovani con disturbo dello spettro autistico e da alcuni pari, con il supporto di due psicologhe dell’Associazione Prometeo Onlus. E’ stata una giornata di gioia, all’insegna dell’inclusione sociale e dell’arte. Il lavoro corale svolto nelle settimane precedenti ha permesso di coinvolgere, entusiasmare e far scoprire nuovi stimoli agli “attori speciali”, creando un ambiente ricco di creatività, divertimento e fiducia reciproca.

Cosa è il progetto “Teatro2.0”

Il progetto sperimentale “Teatro2.0” è stato finanziato dalla Regione Calabria con Fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili e realizzato dalla Prometeo, ente impegnato da più di vent’anni nel campo dell’autismo, in accordo di partenariato con l’APS Pagliacci clandestini. L’iniziativa prevedeva l’organizzazione di laboratori teatrali articolati in otto incontri, durante i quali i ragazzi con autismo, seguiti dalle psicologhe Dott.sse Federica Romeo ed Angela Filocamo, hanno instaurato relazioni significative con i pari, acquisito la conoscenza di tecniche di recitazione ed espressione corporea. In modo inverso le persone a sviluppo tipico hanno appreso nozioni di base per la conoscenza della neurodiversità ed incrementato l’empatia, presupposto fondamentale per l’implementazione dei processi d’aiuto e per il raggiungimento del benessere comune.

I laboratori e gli spettacoli sono stati magistralmente diretti dai clown sociali Antonino Ingrà, Federica Mannuzza e Crupi Michela, dell’APS “Pagliacci Clandestini”. Il Responsabile del progetto Dott. Domenico Carzo e tutto lo staff dell’Associazione auspicano di poter replicare il progetto coinvolgendo una platea più ampia di beneficiari, inserendo le attività teatrali tra i servizi erogati dall’ente con continuità. Si ringraziano le amministrazioni comunali di Reggio Calabria e di Siderno per aver concesso il patrocinio morale dell’iniziativa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.