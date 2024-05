Sicurezza e agricoltura, la Cisl sceglie Taurianova per presentare il vademecum multilingua

StrettoWeb

La scelta fatta dalla Cisl dell’area metropolitana di Reggio Calabria, di preferire Taurianova per presentare il vademecum multilingua per una “agricoltura in sicurezza”, conferma la qualificata attenzione che sul tema dei diritti e dell’integrazione l’amministrazione comunale è riuscita a sviluppare. Da questo sono partititi il sindaco Roy Biasi e l’assessore all’Immigrazione, Maria Fedele, nei loro interventi al convegno che i vertici provinciali della Fai, l’organizzazione dei lavoratori agricoli, hanno svolto nella sala consiliare, con le conclusioni affidate al segretario nazionale Mohamed Saady.

L’incontro, che la Cisl ha organizzato in collaborazione con Ebat (Ente bilaterale agricolo territoriale), era inserito nel tour calabrese promosso dalla Ial (l’organizzazione interna al sindacato che si occupa di Innovazione e Apprendimento) per illustrare la campagna di sensibilizzazione sugli accorgimenti per un lavoro sicuro e salubre, confezionato anche per i braccianti stranieri che ormai popolano le campagne della zona.

Le parole dell’Assessore

“Quella della Cisl – ha detto l’assessore Fedele – è una scelta ancora più apprezzabile perché fatta nel clima nuovo che l’agricoltura locale respira dopo la recente inaugurazione del Borgo sociale per i braccianti stranieri, un’altra risposta sistemica improntata all’umanità e alla sicurezza che diamo nel campo delle politiche abitative. Ringrazio il sindacato, i cui vertici non a caso erano presenti al battesimo di una struttura che ci consente in questi giorni di svuotare definitivamente quel luogo inumano che per più di un decennio è stato l’accampamento informale di contrada Russo, perché questa attenzione fortifica la collaborazione con istituzioni, forze sindacali e datoriali, organismi di controllo, su cui il Comune ha puntato”.

Il vademecum multilingua, curato da Carlo Barletta – presidente regionale di Ial – è stato al centro della relazione di Antonino Zema, segretario generale Fai Cisl di Reggio Calabria, apprezzata fra gli altri dal consigliere regionale Giuseppe Mattiani che ha portato i saluti insieme con Romolo Piscioneri, segretario generale Cisl Reggio Calabria, unitamente all’omologo regionale Michele Sapia.

L’intervento del Sindaco Biasi

“Sin da quando ci siamo insediati – ha detto il sindaco Biasi – ci siamo mossi con un approccio teso a salvaguardare e valorizzare il paesaggio rurale che ci circonda nonché l’economia che da esso discende che può mantenersi virtuosa solo se ci aiuta a debellare l’odiosa piaga degli incidenti sul lavoro che, oltre a generare tragedie, costituisce una voce di spesa non indifferente per gli organismi dello Stato. Salute e sicurezza in agricoltura per noi significa, cosi come faremo a breve, anche attivare quel sistema di trasporto pubblico con mezzi green capace di unire la campagna e la città, anche per colpire il caporalato e prevenire quegli indicenti stradali mortali di cui spesso sentiamo nelle cronache, ma pure collaborare con il sindacato affinché campagne di sensibilizzazione come questa, indirizzate tanto ai lavoratori stranieri quanto ai braccianti italiani, inducano al rispetto di quelle norme che vietano il lavoro in agricoltura in orari troppo caldi”.

“Abbiamo bisogno di sentinelle sul territorio – ha concluso il sindaco Basi – e gli agricoltori, sensibilizzati all’uso corretto dei pesticidi, possono essere testimoni operosi di quella agricoltura amica dei consumatori, e quindi etica, di cui danno prova quelle realtà associative e imprenditoriali taurianovesi che dal 31 maggio partiranno con una nuova edizione del festival della cooperazione agricola, Villaggio Sud Agri Fest, quest’anno gemellato con gli eventi di Taurianova Capitale Italiana del Libro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.