Sicilia, Durigon e Germanà: “in arrivo oltre 840mila euro per interventi salva strade”

“Oltre 840 mila euro per interventi stradali nei piccoli comuni della Sicilia, grazie ad un finanziamento del Mit che ha destinato ben 18 milioni per messa in sicurezza e manutenzione delle infrastrutture in tutta Italia, da Nord a Sud“. Lo dichiara il senatore della Lega e coordinatore del partito in Sicilia Claudio Durigon.

“Un segnale importante da parte del ministero guidato da Matteo Salvini che ancora una volta ringraziamo per l’attenzione e il pragmatismo nei confronti dei territori, a partire dalle piccole realtà. Dopo anni di No e immobilismo, finalmente si volta pagina con risposte concrete nell’interesse dei nostri cittadini”, conclude Durigon.

La soddisfazione di Germanà

“In arrivo 844.200 euro per i piccoli comuni della Sicilia. In particolare, le risorse, stanziate con un decreto del Dipartimento opere pubbliche e politiche abitative del Mit guidato da Matteo Salvini, finanzieranno sei interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali. Grazie alla Lega al governo, dopo anni di immobilismo della sinistra, fatti concreti per i nostri territori”. Così in una nota il senatore siciliano della Lega Nino Germanà, candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Isole.

