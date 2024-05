Sicilia, droga pagata con le carte del reddito di cittadinanza: 4 misure cautelari

StrettoWeb

Tre uomini e una donna sono stati sottoposti a misure cautelari dai carabinieri di Marsala per spaccio di sostanze stupefacenti, indebito utilizzo di carte del reddito di cittadinanza, riciclaggio di denaro e trasferimento fraudolento di valori ed estorsione.

La custodia cautelare in carcere è stata disposta per una donna di 33 anni, per il compagno di 36, e per altri 2 ragazzi di 36 anni, tutti abitanti nel quartiere popolare di Sappusi e già in carcere nell’ambito dell’operazione “Virgilio” (11 arresti per spaccio di droga il 17 febbraio 2023).

Nell’operazione di oggi, ordinata dal gip, su richiesta della Procura, è stato disposto anche il sequestro preventivo di una rivendita di tabacchi nel quartiere popolare di Amabilina, ritenuta dagli inquirenti un vero e proprio “bancomat” dei pusher.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.