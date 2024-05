Sicilia, l’ex sottosegretario Castiglione lascia Azione e passa con Forza Italia

StrettoWeb

L’ex sottosegretario siciliano, Giuseppe Castiglione, lascia Azione per passare con Forza Italia. L’annuncio sarà dato probabilmente domani dal leader degli azzurri, Antonio Tajani, con una conferenza stampa.

La nota di Azione

“Dopo un confronto con l’onorevole Giuseppe Castiglione abbiamo preso atto delle insanabili divergenze politiche, in particolare relativamente ai rapporti con Cuffaro e il suo gruppo in Sicilia. Auguriamo a Giuseppe di trovare una collocazione più consona per ciò che concerne i suoi valori e i suoi progetti politici”. Così una nota di Azione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.