Tragedia in Sicilia dove un operaio che stava lavorando su una pala eolica nel territorio di Salemi è precipitato, per cause ancora in corso di accertamento, per decine di metri ed è morto.

I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo. Si sta aspettando l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno.

Foto di repertorio

