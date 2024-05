Sgarbi: “il Sud Italia è la culla della nostra civiltà, Magna Grecia sia Patrimonio dell’umanità”

StrettoWeb

Vittorio Sgarbi è candidato come indipendente nella lista di Fratelli d’Italia per le elezioni europee nel collegio del Sud Italia: in una bella intervista di Carlo Cambi su La Verità di oggi, l’esperto critico d’arte spiega la propria posizione e lancia le sue idee per l’europarlamento.

“Le Europee aumentano il peso deigrandi partiti. Cosi è stato per la Dc, poi per Forza Italia, per Renzi, per Salvini, per i 5 stelle. Metà degli italiani si muove dalla De e ora approda a Fratelli d’Italia: è l’Italia dei conservatori e oggi quel partito ha creato l’area dei moderati che va da Fitto, un ex democristiano, a me che sono radicale. Il Rinascimento italiano si rappresenta in quell’area di conservatori che sta in Fratelli d’Italia come in un campo largo dove trova posto l’Italia libera e libertaria che porta avanti le idee della cultura. Giorgia Meloni in maniera intelligente e con la massima tolleranza sente l’indispensabi-lità di costruire una classe dirigente attorno a lei. Io sono l’emblema della prima Repubblica che è sopravvissuta. Ero in Parlamento con Craxi e Andreotti, c’erano tutte quelle energie che un tempo erano emblemi di una cultura politica come Ortensio Zecchino, figure che sono state educate nei valori della conoscenza e della democrazia, altrochè dittatura. A quel mondo li fa riferimento oggi Giorgia Meloni“.

“La dittatura – prosegue Sgarbi – è il tentativo di impedire la pluralità di idee. Giuseppe Conte, un personaggio di periferia, vuole imporre il silenzio. Per lui è una vittoria il far tacere due donne, l’impedire il dialogo tra Meloni e Schlein, quando per l’elettore è fondamentale invece avere il massimo di consapevolezza attraverso il confronto delle idee. Ha ragione Bruno Vespa a denunciare la par condicio. Conte è un burattino che si è convinto di poter manovrare l’informazione con l’estensione del concetto grottesco e poliziesco della par condicio. E’ i1 tentativo d’imporre il pensiero unico impedendo perfino alla maggioranza di parlare. Il silenzio invocato da questo burattino è la logica conseguenza di una legge fatta da un cretino contro Berlusconi, ma rivela un profilo fascista nel momento in cui s’invoca il silenzio, ma si chiede la libertà d’espressione per Antonio Scurati e tutti quelli che fingono di essere censurati per imporre il pensiero unico“.

Sgarbi continua: “Scurati se avesse letto il suo monologo nella trasmissione di Serena Bortone si sarebbe rivolto al massimo a 500.000 persone. Così ha avuto modo di farsi ascoltare da 30 milioni di persone. Ci sono oggi almeno quattro editori televisivi. Urbano Cairo, uomo di destra, fa una tv di sinistra e dovrebbe dimostrare di essere almeno un po’ meno di parte. Rete 4 si è presa Bianca Berlinguer, sul 9 dove imperano i comici alla Crozza ci sono finiti tutti, non vedo né un’egemonia né una censura. Oltretutto i presunti censurati vanno a guadagnare molto di più. La censura non c’è, tranne nel caso di Giuseppe Conte che ha contestato quella presunta verso Scurati, ma poi invoca il silenzio attorno a Meloni e Schlein proprio sulla

Rai”.

Sulle motivazioni della sua candidatura alle europee, Sgarbi spiega: “La ragione prima è: difendere la cultura. Ho sempre ritenuto che l’Europa si costruisce a partire dalla cultura. E l’incidente chiamiamolo così – del Salone del Libro mi ha confermato la necessità, l’urgenza di questa scelta. A Torino non mi hanno fatto presentare il mio libro su Michelangelo (“Michelangelo: rumore e paura”, La nave di Teseo editore, ndr) perchè sono candidato nella lista di Fratelli d’Italia per il meridione. Mi pare che a Torino siano andati Mimmo Lucano, che è candidato con Verdi e Sinistra, e Zerocalcare a perorare la causa di llaria Salis, anche lei candidata con la sinistra. Per 35 anni ho fatto la lectio magistralis al Salone del Libro e perché sono candidato al Parlamento europeo non mi fanno pariare? Non mi fanno pariare del mio Michelangelo perché sono vittima della par condicio, che è il frutto delle idee di un presidente penoso che la fece in odio a Silvio Berlusconi. Ciò che hanno fatto impedendo il dibattito da Bruno Vespa è inaudito. E’ l’orrore dell’antitrust presieduto da questo Roberto Rustichelli che ha detto che non potevo fare una lezione su Durer ed essere pagato. Ma quello è il mio lavoro, è il motivo per cui la mia competenza e la mia conoscenza diventano azione politica“.

Infine, Sgarbi dice: “Penso che il made in Italy sia un’espressione orribile e che il liceo dell’Italia c’è già: è il liceo classico. L’Italia con la sua cultura è il fondamento dell’Europa. Quando ero a Strasburgo volevano cacciare la Grecia dall’Europa, ma se cacci la Grecia neghi l’Europa. In questa assenza totale di valori culturali l’Italia deve essere protagonista. E’ qui che si fonda il pensiero europeo. C’è una sottovalutazione enorme del valore dell’Italia perché tutto è asservito all’economia. Che roba sono la Germania, 1a Francia, la Spagna senza l’Italia? L’Italia non è Lampedusa, è Paestum. Per questo vado in Europa a proteggere la cultura italiana. Chiederò un ministero europeo della cultura italiana. E poi ho due candidature per l’Unesco. La prima: il latino patrimonio dell’umanità attraverso la valorizzazione delle città che hanno dato i natali a Catullo, a Ovidio, a Tito Livio, a Giovenale, a Plauto. Io sono Sindaco di Arpino, lì è nato Cicerone e con Sirmione, Sulmona, Sursina e le altre città dobbiamo puntare a fare del latino il patrimonio dell’umanità. La seconda è candidare la Magna Grecia patrimonio dell’umanità: Calabria, Basilicata, Campania e Puglia sono la culla della nostra civiltà, il Meridione è la culla della nostra civiltà. La Sicilia pur greca non fa parte della Magna Grecia, anche se è di valore assoluto”.

“Perché dovrebbero votare Sgarbi”? conclude il noto critico d’arte rispondendo a Cambi: “Perché dovrebbero votare qualcun altro se possono votare Sgarbi? Se voti Sgarbi lo fai perché sai chi è. I voti a me sono consapevoli e non clientelari. Gli altri sono candidati senza volto come quelli di Giuseppe Conte. Io ho un volto e sarò ultra votato“.

