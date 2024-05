Serie D, squalifica monstre: 10 giornate a un giocatore della Gioiese | DETTAGLI

StrettoWeb

La stagione regolare di Serie D, anche per quanto riguarda il girone I, si è conclusa domenica 5. Quasi tutti i verdetti erano già stati stabiliti, si è decisa soltanto la quinta classifica, l’ultima ad aver accesso ai playoff. La Gioiese, già retrocessa da tempo, guarda già alla prossima stagione, con la nuova e ambiziosa proprietà Martino. La squadra di Cozza ha battuto il Castrovillari a domicilio, chiudendo comunque il torneo con un sorriso.

Relativamente al match, però, c’è una macchia non bella. Riguarda la maxi squalifica al giovane difensore Francesco Montefusco. Il Giudice Sportivo, infatti, lo ha fermato per ben dieci giornate! I motivi? “Per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario”, si legge nel documento ufficiale del Giudice. La squalifica verrà ovviamente scontata nella prossima stagione, che Montefusco comincerà con notevole ritardo, saltando metà girone d’andata.

