Serie D, non solo Siracusa-Fenice: tutti i risultati delle finali playoff

Non solo Siracusa-Fenice. Questo pomeriggio si sono giocate alcune finali playoff degli altri gironi di Serie D. Successi esterni per Vado e Campodarsego, vincono invece in casa Desenzano e Romana, oltre appunto al Siracusa. Pari prezioso invece per Ravenna (contro il Corticella) e L’Aquila (contro la Sambenedettese).

I risultati

Girone A: Chisola-Vado 0-1

Girone B: Desenzano-Varesina 1-0

Girone C: Bassano-Campodarsego: 0-3

Girone D: Ravenna-Corticella 1-1

Girone F: L’Aquila-Sambenedettese 1-1

Girone G: Romana-Cassino 3-1

Girone I: Siracusa-Fenice Amaranto 2-1

