Serie D, la neopromossa e ambiziosa Nissa lancia la sfida alla Reggina: “non ci spaventa”

Tra le squadre che nella prossima stagione sfideranno la Reggina nel girone I di Serie D c’è anche la neopromossa e ambiziosa Nissa, squadra della città di Caltanissetta che ha vinto il campionato di Eccellenza siciliana a suon di record. Ora, però, i vertici del club non vogliono fermarsi. Il Presidente Luca Giovannone, infatti, ha intenzione di vincere ancora. Il mercato, e poi il campo, diranno se la Nissa sarà tra le compagini che lotteranno per la promozione, ma intanto il numero uno del club lancia la sfida anche agli amaranto.

“Sono, da poco, finiti i festeggiamenti per la nostra trionfale salita in Serie D e già stiamo programmando la prossima stagione. Apprendo che, in data odierna, la squadra di Reggio Calabria si è aggiudicata il marchio della prestigiosa Reggina, nove volte in Serie A. Nella prossima quarta serie ci misureremo con città di anche 170.000 abitanti e questo non ci spaventa, ma ci stimola ad attrezzarci per affrontare a testa alta meravigliose sfide! Forza Nissa!”. Così, sui social, il Presidente Luca Giovannone.

