Serie B, che stangata al Palermo dal Giudice Sportivo: multa di 30 mila euro!

Oltre al danno, la beffa. Come se non bastasse la sconfitta interna, che compromette seriamente l’accesso alla finale (serve sbancare Venezia con due gol di scarto), per il Palermo arriva anche una pesante mazzata dal Giudice Sportivo. A causa del comportamento di alcuni suoi tifosi al Barbera, nel corso del match d’andata dei playoff di Serie B (terminato per 0-1), il Giudice Sportivo ha infatti inflitto al club ben 30 mila euro di multa.

Le motivazioni?. Così si legge nella nota. “Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato all’indirizzo di un Assistente numerose palle di carta plastificate, una delle quali lo colpiva e altre cadevano all’interno del terreno di giuoco; per avere inoltre lanciato, sempre all’indirizzo di un Assistente numerose bottigliette in plastica piene d’acqua che causavano il suo spostamento dalla zona di competenza per non essere colpito; queste situazioni costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per tre volte; per avere infine al 20° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di calciatori della squadra avversaria”.

