Serie B, ecco date e orari ufficiali di playoff e playout: quando giocano Catanzaro e Palermo

La Lega B, con una nota ufficiale, ha comunicato le date e gli orari delle partite di playoff e playout di Serie B, che partiranno il 17 maggio, una settimana dopo l’ultimo turno di regular season, in programma questo venerdì sera, l’11. Giornata, quella conclusiva, che ancora deve decretare la seconda promossa in Serie A direttamente e l’ultima retrocessa, in una lotta pazzesca che rischia di vedere risucchiato il Bari, meno di un anno fa a un minuto dalla massima serie.

Di seguito il tabellone con giorni e orari. Le gare vedranno impegnate anche Catanzaro (5°) e Palermo (6° o 7°), con avversario da definire. Il Catanzaro è certo però di scendere in campo in casa sabato 18 maggio.

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 17 maggio 2024 (6ª vs 7ª) – ore 20.30

Sabato 18 maggio 2024 (5ª vs 8ª) – ore 20.30

Semifinali (andata)

Lunedì 20 maggio 2024 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30

Martedì 21 maggio 2024 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30

Semifinali (ritorno)

Venerdì 24 maggio 2024 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 20.30

Sabato 25 maggio 2024 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 20.30

Finali

Giovedì 30 maggio 2024 (andata) – ore 20.30

Domenica 2 giugno 2024 (ritorno) – ore 20.30

Playout

Giovedì 16 maggio 2024 (andata) – 17ª vs 16ª (ore 20.30)

Giovedì 23 maggio 2024 (ritorno) – 16ª vs 17ª (ore 20.30)

