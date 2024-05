Scuola, Germanà (Lega): “oltre 1,6 miliardi per Sicilia”

StrettoWeb

“Grande entusiasmo, oggi, da parte di studenti e docenti, per la partecipazione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in Sicilia. La presenza di Valditara, presso la sede E.S.F.O. di Palermo, evidenzia il particolare impegno di questo esecutivo di centrodestra per la formazione professionale, importante pratica educativa per il mondo della scuola e del lavoro. Il Mim ha stanziato, con fondi Pnrr e ministeriali, oltre 1,6 miliardi di euro per la nostra Sicilia. Di questi, per la Città metropolitana di Palermo sono state stanziate risorse per 258,3 milioni di euro e 97,6 milioni di euro per il Comune di Palermo“. Lo dichiara il senatore siciliano della Lega Nino Germanà, a margine della visita del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in Sicilia.

“Ringrazio Valditara per la costante attenzione agli istituti scolastici del nostro territorio, avvalorata da questi ulteriori stanziamenti che non conoscono precedenti. Con la Lega al governo, dalle parole ai fatti”, conclude la nota.

