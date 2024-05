Lo sciopero della fame di Maysoon Majidi preoccupa il consigliere Laghi: “pesa solo 40 chili”

StrettoWeb

Lo sciopero della fame di Maysoon Majidi, l’attivista curda detenuta nella casa circondariale di Castrovillari in quanto presunta scafista, solleva diverse preoccupazioni. Tra questi, oltre a Franco Corbelli di Diritti Civili, sempre in prima linea, anche il consigliere regionale Ferdinando Laghi, medico e attivista.

“Stamane sono ritornato a trovare Maysoon Majidi, la giovane attivista curdo-iraniana per i diritti delle donne. Maysoon è reclusa nel carcere di Castrovillari, accusata di essere una scafista, in una vicenda giudiziaria assai poco chiara. Ha iniziato uno sciopero della fame per sollecitare gli arresti domiciliari e una Giustizia giusta, celere e comprensibil”.

“Da medico sono preoccupato. Maysoon pesa 40 chili e non può sopportare un digiuno prolungato senza gravi rischi di salute. Da cittadino, spero che venga fatta rapidamente piena luce sui tanti punti oscuri della vicenda giudiziaria”.

