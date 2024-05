StrettoWeb

Prima tappa simbolica davanti il murale del piccolo Giuseppe Di Matteo a Castelvetrano per la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, in città per sostenere il candidato sindaco Marco Campagna.

Schlein ha scelto la scuola intitolata al piccolo ucciso dalla criminalità mafiosa che si trova a poche decine di metri dalla casa dove vivono le sorelle del boss latitante defunto Matteo Messina Denaro.

