Sanità lametina: la dott.ssa Ermio é il nuovo Primario di Ostetricia e Ginecologia

Arriva il nuovo Primario del reparto Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme: la Dott.ssa Carmelina Ermio sarà alla guida del reparto del Giovanni Paolo II. A darle il benvenuto è Annamaria Spinelli, Presidente della Commissione Pari Opportunità: “diamo il benvenuto alla Dr.ssa Ermio, che si è sempre distinta sin da giovanissima per la sua professionalità, il suo impegno, la sua competenza e la sua umanità, doti che ha dimostrato nella sua lunga carriera e che si innestano sul patrimonio genetico della sua famiglia, a cui appartengono tanti medici affermati nel mondo sanitario”.

“La dr.ssa Ermio è rientrata nella nostra Città dopo avere svolto il ruolo di Primario ginecologo nell’Ospedale di Vibo Valentia. La presenza in un ruolo apicale di una donna forte, determinata e coraggiosa è motivo di orgoglio per tutte le donne lametine ed è garanzia di impegno e successo per il rinnovamento di un mondo in cui la presenza femminile rappresenta molto più che un mero valore aggiunto”.

