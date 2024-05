San Piero Patti, chiuso al transito un tratto della strada provinciale 122/D

StrettoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina, a causa di un dislivello nella carreggiata, provocato da uno smottamento del versante che impedisce la normale circolazione in sicurezza, ha disposto la chiusura al transito veicolare della strada provinciale 122/D di Canaloro – Tesoriero, in corrispondenza del km 2+950, ricadente nel Comune di San Piero Patti.

Il percorso alternativo è costituito dalla Strada Comunale Crocevia – Tesoriero, in direzione Tesoriero, e dalla strada provinciale 119 di Moreri, in località Santa Maria, in direzione di San Piero Patti.

Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione

