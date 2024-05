Salvini a Messina: “il Ponte cambierà la vita all’intera area dello Stretto” | VIDEO

StrettoWeb

Dopo aver trascorso un’intera giornata in Calabria tra Cosenza e Catanzaro, il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato, nella serata di ieri, a Messina, per la presentazione del suo libro “Controvento”, al fianco di Nino Germanà, candidato alle elezioni Europee e parlamentare del Carroccio.

“Sono tanti i soldi che stiamo investendo al Sud ed in particolare in Calabria e Sicilia. Il Ponte sullo Stretto è meno della metà del costo di tutto quello che ci sarà a terra e che cambierà la vita di Messina, Villa e Reggio. Solo chi non conosce lo Stretto può prendere il traghetto come ha fatto l’amica Elly Schlein: sono 20 minuti di traversata, ma quello che c’è prima e che c’è dopo?”, conclude Salvini

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.