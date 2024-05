Salerno-Viola, Seck: “vince chi ha più forza mentale. La gente di Reggio? Parte più bella”

StrettoWeb

Mercoledì alle ore 20.30 ritornerà, finalmente in campo la Myenergy Viola. Appuntamento con il Playoff. I neroarancio giocheranno al PalaSilvestri di Salerno. Si tratta della prima sfida del quarto di finale. Ai microfoni dell’ufficio stampa neroarancio la combo-guard Omar Seck, atleta importante negli equilibri di squadra, ha fatto il punto della situazione

“Abbiamo ricaricato le batterie, grazie ai giorni di pausa. Stiamo già spingendo in allenamento, vogliamo farci trovare pronti per la gara di mercoledì. Abbiamo sempre creduto al Playoff. Ad inizio stagione nessuno, considerata la nostra giovane età, poteva mai credere in quel che abbiamo fatto. Siamo stati davvero molto bravi“.

Salerno-Viola, è tempo di Playoff

“Salerno è una delle squadre più in forma del campionato. Nel Play-in-Gold hanno dimostrato caratura e talento scalando la classifica con merito. Questa serie la vincerà chi avrà più consistenza mentale e tecnica. Noi non molliamo e le proveremo tutte per sorprendere“, dichiara Seck su Salerno.

L’esterno dei reggini si sofferma poi sulla formula del campionato che, dopo regular season e Play-In Gold, chiama i giocatori a un altro sforzo, i Playoff: “la struttura del campionato è stata sin troppo elaborata e non mi è piaciuta molto. Non mi è mai capitato qualcosa di simile in carriera ed a mio avviso, la sua complessità ha tolto qualcosa a qualcuno in termini di punti conquistati sul campo. Finalmente con il PlayOff, ritorniamo ad una struttura di torneo ‘normale’ e non vediamo l’ora di poterla giocare. Eravamo molto tesi e volti alla conquista dell’obiettivo PlayOff. Oggi, dopo aver conquistato il traguardo ci siamo ricaricati a vicenda. L’entusiasmo è immutato. Ci siamo, pronti a far bene“.

La stagione di Omar Seck

“Sono entusiasta. Mi avevano parlato tutti bene della città e della società: è stato così. Abbiamo avuto molto seguito. Sono cresciuto tanto. Il Coach mi ha dato grande fiducia. Spero che finisca al meglio. La passione della gente? La parte bella è proprio questa. La gente ci incita dentro e fuori dal campo. Stiamo bene insieme anche per questo ed adesso, non vogliamo smettere di stupire“, ha concluso.

