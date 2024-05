Roma, assise del Nastro Verde nella casa dell’aviatore | FOTO

StrettoWeb

I Presidenti delle Sezioni d’Italia dell’Associazione Nazionale Combattentistica e d’Arma “Nastro Verde” – Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana – in Assise nella “Casa dell’Aviatore” – Circolo Ufficiali Aeronautica Militare.

Gli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, che per meriti eccezionali conseguiti durante il periodo di comando e il perdurare di anni di servizio, nonché distintisi per il meritevole e lodevole comportamento militare, sono stati decorati dal Presidente della Repubblica della Medaglia Mauriziana, istituita da Re Carlo Alberto nel 1839.

Il Presidente Nazionale Amm. Div. (MM) Francesco Maria de Biase, con i Vicepresidenti Gen. B. (GdF) Mario de Nuntiis e Amm. (MM) Alberto TRAMPUS, nonché il Segretario Nazionale Lgt. CS (GdF) Nicola PARISI, ha illustrato il bilancio consuntivo e preventivo dell’Istituzione combattentistica e d’Arma, che sono stati approvati. Continueranno i lavori per riformare e migliorare lo statuto vigente dell’Associazione, che custodisce i processi memorabili, originando e sviluppando giuste evoluzioni con risvolti nella società.

Il Nastro Verde impegna le proprie energie all’avvio di politiche sociali ispirate al dettato costituzionale, in cui la valorizzazione dei talenti e della dignità degli associati possa avviare un percorso che richiami verità e speranza, in un mondo spiritualmente di rovine. Uno snodo strategico dove si incontrano diverse correnti di pensiero e di culture pronte ad accendere la fiaccola che consenta di illuminare e combattere autentiche battaglie di libertà nel rispetto della dignità e nel riscatto dell’onore militare, nel senso indicato dalla Costituzione. Combattenti per affermare i valori di giustizia sociale. Contro la rassegnazione, un modo di rivolta per espellere l’illegalità, metafora di agonia in un processo di decomposizione della società.

Il Presidente Nazionale De Biase, nel corso dell’Assemblea, ha ricevuto la prima copia della pubblicazione “Gli Eroi dello Zillastro – I Parà della Divisione Nembo – Aspromonte 8 settembre 1943” (Falzea Editore), scritta dal Capitano Cosimo Sframeli, Presidente del Nastro Verde Calabria. L’opera, ricca di umana trepidazione, è stata promossa dal Ministero della Difesa e l’imprimatur dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde” – Decorati Medaglia d’Oro Mauriziana. La vita e la morte dei giovani paracadutisti dell’VIII Btg, 185^ Rgt, Divisione Nembo che, in Aspromonte, la mattina dell’otto settembre 1943 si scontrarono con cinquemila anglo-canadesi. Il racconto, esposto grazie a punti di vista diversi, ripercorrendo luoghi, miti, ambienti e avvenimenti socio-militari, mette in evidenza gli ultimi giorni di vita di questi eroi che, sui Piani dello Zillastro, scrissero col sangue questa pagina di storia e, anche dopo la morte, riuscirono a tracciare un percorso di civiltà pacificatrice e liberatoria.

Le Dame e i Cavalieri Mauriziani continuano a custodire il culto della Patria, difendono le tradizioni delle Forze Armate, consolidano i sentimenti di amicizia e offrono assistenza, proteggono la natura e l’ambiente e il patrimonio artistico e culturale.

Cap. CC Cosimo Sframeli – Presidente Nastro Verde Calabria.

