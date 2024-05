Ristorazione Collettiva, verso il sit-in dei sindacati all’Unical

StrettoWeb

“Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil Fisascat Cisl Uiltucs Calabria confermano lo sciopero generale del settore della ristorazione collettiva per le aziende aderenti ad ANIR ed ANGEM per martedì 4 giugno“. Lo dichiarano in una nota congiunta Giuseppe Valentino – Segretario Generale Filcams CGIL Calabria, Fortunato Lopapa – Segretario Generale Fisascat CISL Calabria e Caterina Fulciniti – Segretaria Generale Uiltucs Uil Calabria.

“Con l’esclusione dell’azienda LADISA che ha disdettato l’adesione alla propria associazione datoriale in dissenso con il tentativo di far saltare il tavolo per il rinnovo del CCNL chiedendo che il contratto si rinnovi immediatamente per dare risposte ai problemi del settore, tutti i dipendenti delle altre aziende manterranno l’iniziativa di lotta. In Calabria, il sit in regionale si terrà all’Unical di Cosenza dalle ore 10,30 presso la mensa universitaria”.

