Risanamento a Messina, Barbera sulle borse di studio: “il percorso trova forma nella sua compiutezza”

“Il disagio educativo è un problema grande al pari di quello abitativo. Siamo soddisfatti che il percorso virtuoso di risanamento portato avanti in questi anni trovi forma nella sua compiutezza”. Commenta così, Antonio Barbera, coordinatore cittadino di Forza Italia a Messina, la presentazione di ‘Rinasci-Menti’ per l’assegnazione di dieci borse di studio presso le università telematiche del Gruppo ‘Multiversity’ (‘Pegaso, ‘Mercatorum’, ‘San Raffaele’).“In anni e anni di baraccopoli – sottolinea Barbera – alla precarietà delle famiglie si è aggiunto una grave condizione di povertà educativa per i giovani con una fortissima percentuale di dispersione scolastica”.

Il coordinatore cittadino dei forzisti, ricorda: “le borse di studio sono frutto della positiva sinergia tra il commissario straordinario del Governo per il Risanamento delle baraccopoli, Marcello Scurria, l’Associazione nazionale Scuola italiana, il Comune di Messina, Multivercity group, Messina Social City, ARISME, Ufficio scolastico regionale. Voglio infine ricordare l’impegno costante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Matilde Siracusano, che era presente oggi”.

“Sono convinto – conclude Antonio Barbera – che l’attenzione verso le nuove generazioni, per quei giovani che vivono condizioni di disagio sia un principio importante che deve nutrire la buona politica e l’amministrazione di una città: sono fiducioso che il numero di diplomati e laureati, soprattutto tra i più giovani aumenterà. Queste azioni devono caratterizzare il risanamento a Messina, sociale, culturale e di integrazione”.

