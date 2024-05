Riforma Giustizia, Cannizzaro: “momento epocale per tutta Italia. I progetti di Berlusconi si avverano”

StrettoWeb

“Con la separazione delle carriere e un CSM non più politicizzato, privo di correnti politiche, il sogno di Berlusconi si avvera. È un grande giorno per il Governo e per tutto il Paese: finalmente l’Italia ha la sua riforma della giustizia!” A dirlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale della Calabria.

“Varandola, il Consiglio dei Ministri ha segnato l’inizio di una nuova era, quella di una giustizia più equa, più veloce, più vicina ai valori della democrazia. Il Governo di CentroDestra, con l’apporto decisivo di Forza Italia, non solo ha rispettato l’impegno preso con gli elettori, ma ha anche dato seguito alle idee del nostro indimenticabile Presidente Silvio Berlusconi, portando a termine uno dei suoi più grandi progetti”, conclude Cannizzaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.