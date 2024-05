Rete idrica in Calabria: Belvedere ne avrà una nuova con i fondi del PNRR

StrettoWeb

Belvedere Marittimo è uno dei 21 comuni calabresi destinatari di fondi per l’ammodernamento della rete idrica nazionale, assegnati nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede un investimento complessivo di 900milioni di euro. Come parte di un’operazione di ampio respiro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l’assegnazione della 3° finestra temporale per i comuni con una popolazione tra 6000 e 10000 abitanti.

Nella giornata di ieri, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha, infatti, comunicato che Arrical e Sorical, soggetti attuatori, hanno ottenuto un finanziamento di 32,8 milioni di euro per potenziare l’efficienza delle infrastrutture idriche nei comuni inclusi nella terza fascia demografica, tra cui la cittadina tirrenica.

Il Sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, ha dichiarato: “questa notizia rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità. L’investimento nelle infrastrutture idriche è essenziale per garantire un servizio efficiente e affidabile ai nostri cittadini. Questo risultato è il frutto di un impegno e di un dialogo costante dell’Amministrazione Comunale e delle autorità regionali e nazionali competenti. Continueremo a lavorare con determinazione per massimizzare i benefici per Belvedere Marittimo”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Impieri, che ha lavorato con determinazione per raggiungere l’obiettivo, ha commentato: “è importante sottolineare che Belvedere Marittimo è tra i pochi comuni ad essere inclusi in un progetto così significativo. Questo finanziamento permetterà di intervenire in modo decisivo e incisivo sull’infrastruttura idrica, risolvendo problemi che si trascinavano da tempo”.

Il vicesindaco ha inoltre espresso gratitudine al governatore Occhiuto per il suo costante impegno nel garantire che la Calabria ottenga risorse cruciali per il suo sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. L’Amministrazione Comunale è decisa a garantire la massima efficacia nell’utilizzo di tali risorse, collaborando strettamente con le autorità regionali e nazionali coinvolte per assicurare il pieno successo di questo progetto e continuare a promuovere uno sviluppo sostenibile per la comunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.