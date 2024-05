Rende accoglie la nuova sede della Chiesa Evangelica Siloe

StrettoWeb

Verrà inaugurato sabato 18 maggio alle ore 10,30 il nuovo locale di culto della Chiesa Evangelica Siloe di Rende – Gospel Forum, sito in via De Pisis, 7 ed adiacente a quello già esistente. La data scelta è particolarmente significativa in quanto segna il ventesimo anniversario della dedicazione della prima parte dell’edificio costruito, che in tutti questi anni è stata la sede delle riunioni domenicali per la comunità evangelica rendese.

La chiesa Evangelica Siloe – Gospel Forum, curata dai pastori Marco e Verena Lienhard, coppia di missionari provenienti dalla Svizzera che da trent’anni operano in Calabria, è una chiesa cristiana moderna ed interculturale che favorisce “l’unità nella diversità” e sostiene la “diversità

nell’unità”. Siloe oltre ad essere luogo biblico di benedizione è per la comunità di Rende acronimo di: Salvezza; Intimità con Dio; Lavoro sociale; Oasi Familiare; Evangelizzazione; nella visione di condurre il singolo individuo in una diretta relazione con il Creatore, Gesù Cristo.

Tra le molteplici attività organizzate da Gospel Forum si trovano eventi musicali, laboratori creativi, ritiri spirituali, escursioni, Banco delle Opere di Carità, traduzione simultanea dei servizi di culto, adozione a distanza, corsi di alfabetizzazione (di lingua italiana) per stranieri, scuola domenicale bambini. Alla manifestazione di sabato saranno presenti diversi rappresentanti delle istituzioni locali e l’evento costituirà anche l’avvio dei lavori della conferenza che vedrà la presenza di oratori di fama internazionale, come l’apostolo Mike D’Anna, il pastore Rosario Mascari, l’apostolo Alfredo Giannini e che si concluderà nella giornata di domenica 19.

