Regionali Piemonte: le intenzioni di voto, ecco i DATI dei candidati presidente

StrettoWeb

Prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Piemonte che si terranno il prossimo 8 e 9 giugno in concomitanza con le elezioni europee. Le intenzioni di voto espresse nel sondaggio Bidimedia, evidenziano una preferenza per il presidente uscente, Alberto Cirio (54,7%) del centrodestra, che sarebbe avanti di oltre 20 punti punti rispetto a Gianna Pentenero (33%) del centrosinistra. Staccatissimo il terzo candidato Sarah Disabato (8,5%) del Movimento 5 Stelle. Staccatissimi Francesca Frediani (2,3%) di Piemonte Popolare e Alberto Costanzo (1,5%) di Libertà di Cateno De Luca.

I partiti

Secondo il sondaggio Bidimedia, il primo partito in Piemonte sarebbe Fratelli d’Italia con il 27,1%, Forza Italia si assesterebbe al 9,2%, il M5S all’8,3%, il Partito Democratico al 21%. La Lega sarebbe intorno al 12%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.