Regionali, Cirio presenta il programma: “con noi il Piemonte è ripartito”

StrettoWeb

Sanità, lavoro, crescita, sviluppo, inclusione, sostenibilità, legalità e attenzione ai fragili e alle famiglie. Sono i punti centrali del programma “Per il nostro Piemonte”, messo a punto dalla coalizione di centrodestra per le elezioni regionali dell’8 e 9 giugno, presentato da FdI, Lega, FI, Noi Moderati e Lista civica Cirio Presidente Piemonte moderato e liberale, a sostegno del presidente Alberto Cirio, ricandidato alla guida della Regione.

Cirio: “il Piemonte è ripartito, ora andiamo avanti”

“Chiediamo la fiducia dei piemontesi, forti del lavoro fatto in questi cinque anni e con l’obiettivo – afferma Cirio – di portare a termine i tanti progetti avviati. In questi anni il Piemonte si è sbloccato ed è ripartito, in particolare nelle infrastrutture, nel Pil che cresce come quello dell’Italia e nell’occupazione che oggi registra dati in oggettivo aumento rispetto al passato e anche in raffronto alla media nazionale. Crescono turismo e competitività industriale e, nonostante le difficoltà che ancora ci sono, i numeri della sanità, dopo anni in negativo, tornano ad avere il segno più”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.