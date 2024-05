A Reggio c’era chi lo criticava, ma ora Taibi si gode i suoi “pupilli” in Serie A: “avevamo visto lungo”

StrettoWeb

Tanta Serie A attuale, soprattutto tra i giovani, negli ultimi anni è passata dalla Reggina. Lo abbiamo raccontato spesso, quest’anno, in riferimento soprattutto ai vari Fabbian, Turati, Folorunsho, Pierozzi e non solo. Tanto merito è di Massimo Taibi, che ora si gode altri quattro “pupilli”, quelli del Parma, che da ieri è ufficialmente in massima serie: stiamo parlando di Hernani, Di Chiara, Delprato e Charpentier. Li ha portati tutti lui a Reggio Calabria, in questi anni: a parte l’attaccante, sfortunato dal punto di vista fisico, hanno fatto tutti molto bene e il ricordo non può che essere positivo. E pensare che c’è chi sullo Stretto ha criticato e anche tanto Taibi. Magari saranno gli stessi (sempre meno) che ora esaltano la Fenice…

Tornando agli ex Reggina, di loro ha parlato, in un’intervista esclusiva a CalcioWeb, proprio l’ex Direttore Sportivo e portiere amaranto: “li conosco molto bene, sono grandi calciatori e non sono assolutamente sorpreso delle prestazioni e della promozione nel campionato di Serie A”, ha esordito Taibi in merito ai calciatori del Parma. E sugli altri, da Folorunsho a Turati, ribadisce: “sono tutti passati da Reggio, ci avevamo visto lungo. Anche Amione (difensore attualmente in Messico al Club Santos Laguna, ndr), ha fatto molto bene”.

Non può mancare un giudizio su Fabbian, su cui l’ex portiere si sbilancia: “è pronto per una grande squadra”. Di seguito l’intervista completa, dove il DS parla anche della sua favorita ai playoff per la Serie A e preannuncia cosa ne sarà del suo futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.