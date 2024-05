Reggio Calabria, Zavettieri: “a Bova Marina nessuna lotta di successione”

StrettoWeb

“Nessuna lotta di successione per la candidatura a sindaco della maggioranza uscente, tutt’altro”. Così il primo cittadino di Bova Marina (Reggio Calabria) Saverio Zavettieri postilla in merito alle voci che vedono il Comune jonico, e quindi la maggioranza in difficoltà, in vista delle elezioni amministrative di Giugno. L’immediata risposta del sindaco uscente, politico di razza, non si fa attendere e nel ribadire che “riportare informazioni poco veritiere risulta unicamente utile a dar voce a sterili pettegolezzi” vuole con tali “chiarimenti rendere nota la realtà degli accadimenti”.

“Sul candidato proposto dal gruppo consiliare di maggioranza non si è registrata la piena convergenza dei potenziali alleati pur essendo l’ingegnere Bruno Autelitano, Presidente del Consiglio Comunale, professionista competente e stimato dalla comunità bovese – spiega Zavettieri -. L’individuazione di un capolista che registrasse l’unanime condivisione del capolista a ricerca condivisa, non ha prodotto esiti positivi per ragioni legate ad impegni professionali o di salute. I soggetti coinvolti – afferma il sindaco Saverio Zavettieri – pur declinando la candidatura a capolista, con entusiasmo risultano personalmente impegnati nella costruzione della lista prima e nell’attuazione del progetto politico dopo. Permettere che l’Ente faccia un salto all’indietro, lasciando campo libero, sarebbe una fuga dalle responsabilità senza attenuanti e un dispregio del lavoro svolto con tanti sacrifici. Non va inoltre dimenticato che, negli anni segnati dal Covid, preceduti da due scioglimenti prolungati e per mafia, il Comune versava in condizioni economiche, organizzative e sociali drammatiche. La compagine uscente, lasciando un bilancio positivo permetterà alla guida futura un quinquennio amministrativo tranquillo ed operoso, utile a concludere la realizzazione delle opere pubbliche, alcune delle quali già avviate e molte altre finanziate” – conclude il primo cittadino.



