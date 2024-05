“Reggio Calabrìa, una delle città più belle d’Italia”: il servizio di NHK World-Japan è da impazzire | VIDEO

StrettoWeb

Mentre Reggio Calabria pullula di presenze turistiche grazie alla nuova base Ryanair all’Aeroporto dello Stretto, la storica emittente pubblica giapponese NHK ha pubblicato nel suo braccio internazionale NHK World-Japan il servizio di 49 minuti girato lo scorso anno dai giornalisti giapponesi che erano arrivati in città. “Reggio Calabrìa“, come la chiama lo speaker, viene celebrata per la sua bellezza, “una delle città più belle d’Italia, con un tocco tropicale con tutte quelle palme sul Lungomare” ammirate con stupore all’arrivo a bordo di un Frecciarossa “in questa grande stazione ferroviaria“.

Il video, in lingua inglese, sta facendo il giro del mondo in questi mesi promuovendo la città di Reggio Calabria, le sue viscere più identitarie (dalle cozze alle frittole), attirando ulteriori visitatori in riva allo Stretto.

Il video è consultabile al seguente link: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/4017132/

