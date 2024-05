Reggio Calabria, rione Marconi una bomba a orologeria

StrettoWeb

Rione Marconi, una bomba a orologeria. Sono sfiniti e preoccupati i residenti del quartiere della periferia Sud di Reggio Calabria per i cumuli di immondizia abbandonati da qualche incivile di fronte alle abitazioni, per la strada e al campetto giochi ed è davvero terribile il fetore con il quale devono convivere ogni giorno.

Micro discariche a cielo aperto “ornano”, un rione popolato da adulti, giovani e tanti anziani che, puntualmente, “chiedono all’Amministrazione comunale di intervenire in maniera definitiva con bonifiche e sanzioni a chi deturpa la zona”.

“Nonostante ci sia la rete per non far gettare rifiuti nell’ex area sosta bus, barbari maleducati gettano, notte e giorno, sacchi ed ingombranti – denunciano i residenti -. E’ una storia che si ripete, puliscono e dopo qualche ora, torna ad essere di nuovo pieno di rifiuti. La situazione non è più sostenibile, bisogna porvi rimedio. E’ necessario che le Istituzioni a tutti i livelli si facciano carico di un problema che interessa direttamente la salute di migliaia di persone”.

E tra i cumuli di spazzatura, spiccano rifiuti speciali, pericolosi ed è difficile pure avvicinarsi per fotografarli perché l’aria è davvero irrespirabile.

“Non possiamo più accettare questa attività illecita di sversamento di rifiuti in un quartiere della città che doveva essere invece, un fiore all’occhiello – postillano all’unisono gli abitanti -. Qui, è sempre un’emergenza rifiuti e questa “bomba” andrebbe disinnescata con una radicale bonifica, un controllo massiccio da parte degli organi competenti e sanzioni salatissime per chi non rispetta la comunità e soprattutto, non ama Reggio”.

I cittadini temono che quei cumuli sparsi per il rione creino, col tempo, disastri e danni irreparabili anche perché “dai rifiuti abbandonati in strada, si può constatare una ritrosia di alcuni ad effettuare la raccolta differenziata e l’intenzione magari di chi non è in regola con la TARI, di voler distruggere ciò che invece, andrebbe salvaguardato”.

