Reggio Calabria: presentato il libro di Maria Antonietta Rositani ed Emilia Condarelli

StrettoWeb

Grande pubblico per la presentazione di questo pomeriggio del libro “Io non muoio, bruciata viva. Sopravvissuta” dalla giornalista Emilia Condarelli e Maria Antonietta Rositani sopravvissuta ad un tentato femminicidio a Reggio Calabria.

Il volume è stato presentato al Salone del libro di Torino il 12 maggio in presenza delle autrici nel padiglione espositivo della Città Metropolitana. Numerosi saranno gli incontri previsti per i prossimi mesi con le autrici, Maria Antonietta Rositani, protagonista della storia, e la giornalista Emilia Condarelli, molto conosciuta a Reggio Calabria, già preziosa collaboratrice di testate nazionali e regionali, ed oggi in forza all’emittente ReggioTV.

Questo pomeriggio il libro è stato presentato a Palazzo San Giorgio alle ore 18 nel salone Falcomatà per iniziativa del circolo culturale Rhegium julii, Città metropolitana e Comune. A dialogare con le autrici del libro della Laruffa edizioni, il caporedattore RAI Calabria, Riccardo Giacoia; dopo i saluti del prefetto Clara Vaccaro, del presidente del sodalizio organizzatore Giuseppe Bova, del delegato alla cultura Filippo Quartuccio.

Presenze importanti questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio in occasione della presentazione del libro. Alla presentazione hanno partecipato anche il procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, l’editore di ReggioTV Eduardo Lamberti Castronuovo, il presidente dell’ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri e l’editore Roberto Laruffa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.