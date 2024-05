Reggio Calabria, presentata la 36ª edizione di Bicincittà

StrettoWeb

È stata presentata a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa della 36ª edizione della manifestazione nazionale U.I.S.P. “Bicincittà”, il tradizionale evento che quest’anno si terrà il 12 maggio. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, è organizzata dal Circolo Tennis Crucitti in collaborazione con la U.I.S.P. Provinciale di Reggio Calabria.

Demetrio Crucitti, presidente del Circolo Tennis Crucitti, ha salutato tutte le autorità e gli amici intervenuti alla conferenza sottolineando “l’importanza di questa manifestazione all’insegna del sano divertimento e della solidarietà”. “Un evento molto atteso in città – spiegano gli organizzatori – che coinvolge un target variegato di pubblico tra bambini, ragazzi, adulti e nonni. Oltre a diverse centinaia di famiglie che accomunati dalla passione per lo sport ed il benessere ambientale decidono di voler trascorrere una mattinata di divertimento percorrendo con la bici la città da sud a nord”.

I presenti

Presenti alla conferenza stampa oltre Demetrio Crucitti, Presidente del Circolo Crucitti, Vincenzo Marra Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Latella delegato allo sport, Marcantonio Malara Presidente Commissione consiliare sport, Diego Quattrone Responsabile Regionale settore ciclismo UISP, Giuseppe Marra Presidente Regionale U.I.S.P., Giuliano Delfino in rappresentanza del gruppo Medical Center, Eugenia Calimi, Presidente di Asd Pretty Woman ed il presidente Protezione Civile “Le Aquile” Nino Monteviso che, in particolare, ha illustrato l’intero percorso che verrà seguito e dato maggiori informazioni riguardo la sicurezza prevista per tutto l’intero svolgimento della manifestazione.

L’equilibrio e la convivenza tra uomo e contesto urbano sono fondamentali per avviare un processo di cambiamento all’insegna della sostenibilità, che parta dalla consapevolezza delle qualità e del potenziale del territorio in cui si vive: una “città a misura d’uomo” è l’obiettivo. E’ stato quindi sottolineato come attraverso Bicincittà si vogliano rianimare le capacità di relazione umana attivando tutte le sue vie d’espressione: il corpo, la sua fisiologia, l’energia che sprigiona, affinché torni ad essere espressione della qualità della vita delle nostre città. L’invito, quindi, è quello di lasciare l’auto a casa e di prendere la bici per respirare un’aria più pulita, per godere appieno della nostra città, sensibilizzando tutti noi cittadini sulla possibilità di usare mezzi alternativi all’automobile perché ogni giorno possa diventare più “pulito”.

Le informazioni sulla manifestazione

La manifestazione sarà introdotta dall’associazione Pretty Woman che coinvolgerà i presenti in dei balli di gruppo a cui seguirà il lancio di un grande palloncino a forma di cuore, un omaggio a tutte le mamme in occasione della loro festa. Saranno distribuiti a tutti i partecipanti iscritti le magliette dell’evento, cappelli e zainetto. Durante la gara seguirà un ristoro ed un sorteggio finale con in palio tanti e diversi premi offerti dai nostri partner, ai quali è stato rivolto un personale ringraziamento da parte del Presidente Crucitti, esteso anche a tutti i volontari che saranno coinvolti nello svolgimento di questa grande pedalata di solidarietà. Bicincittà quindi aspetta tutti per trascorrere una domenica di gioia, sano sport e divertimento. Per le iscrizioni ed informazioni è possibile contattare il Circolo Crucitti allo 0965650123

Il percorso

Partenza da Piazza Indipendenza.

Ore 9:00 ( ritrovo iscritti Piazzale Stazione Lido – Lungomare Falcomatà

Ore 10:00 ( Partenza Ufficiale Lungomare Falcomatà ), si proseguirà poi lungo questo tracciato:

Lungomare Falcomatà ( verso Stazione C.le)

Via Missori

Largo Ponte Nuovo Calopinace

Via Galvani

Via Mercalli

Via Stadio a Valle

Piazza della Pace

Via Stadio a Monte

Piazzale Stadio Nord trav I

Via Messina

Largo Botteghelle (sosta)

Viale Calabria dir. Nord

Via Argine dx Calopinace

Via S. Francesco da Paola

Via T. Campanella

Largo Morisani

Via del Torrione

Via D. Romeo

Via De Nava

Piazzale Libertà

Via Italia

Via Ex. Strada Statale 18

Sottopasso FFSS

Strada Centrale Parco Pentimele

P.le Palasport Pentimele (sosta con ristoro)

Strada Centrale Parco Pentimele (dir. Sud)

Sottopasso FFSS

Via Ex Strada Statale 18 (dir. Sud)

Via S. Caterina

Ponte della Libertà

Via V. Veneto

Arrivo verso le 13,00 nuovamente c/o il Lungomare Falcomatà Piazzale Stazione Lido lato Sud.

