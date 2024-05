Reggio Calabria, Picaro (Fdi) a StrettoWeb: “un tempo la città era florida ed attrattiva, adesso non più per colpa dell’amministrazione”

StrettoWeb

Iniziativa a Reggio Calabria per Michele Picaro, Consigliere Regionale della Puglia e Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia di Bari, candidato alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno, nella lista di Fdi. Accompagnato da Nicola Malaspina, ex consigliere comunale del centrodestra, il Presidente Picaro, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “vengo a Reggio con grande piacere in quanto è una città straordinaria. E’ evidente però, che questa città non è più florida ed attrattiva come un tempo, per colpa dell’amministrazione comunale”.

“In Europa vogliamo andarci a testa alta grazie al gran lavoro di Giorgia Meloni. Il premier non punta sul Sud? Meloni crede tantissimo nelle potenzialità del Mezzogiorno e lo sta dimostrando con atti concreti vedi la Zes unica”, conclude Picaro.

