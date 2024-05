Reggio Calabria, pericolosissima buca al centro della strada in Via Margherita Hack

StrettoWeb

“Con la presente nota si vuole porre l’attenzione al settore di competenza “manutenzione strade” la problematica di cui all’oggetto. Nello specifico nel tratto di strada che collega l’Università Mediterranea Ingegneria e Architettura insiste ormai da parecchi giorni una grande buca, cosi evince nelle foto a corredo dell’articolo. La stessa, rappresenta un serio pericolo per gli utenti della strada che quotidianamente percorrono tale tratto. È auspicabile che i lavori vengano definiti in tempi brevi”. E’ questa la segnalazione di un lettore di StrettoWeb relativamente ad una pericolosissima voragine presente al centro della strada in Via Margherita Hack a Reggio Calabria e precisamente vicino l’Università Mediterranea Ingegneria e Architettura.

