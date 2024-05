Reggio Calabria, Noi4you sportello di ascolto e aiuto contro la violenza

StrettoWeb

Uno sportello di ascolto e aiuto per la comunità. Sarà inaugurato domani sera alle ore 19 in via Possidonea, n.53 a Reggio Calabria, lo sportello Noi4You contro la violenza di genere, nato e voluto per le tante donne in difficoltà ma anche, per tutti coloro che cercano sostegno mettendo fine ad ogni tipo di violenza, fisica, verbale, psicologica.

Presso lo sportello, operatori volontari, appositamente formati e professionisti (avvocati, psicologhe, pedagogisti, assistenti sociali) offriranno, gratuitamente, un valido supporto a chiunque si trovi in condizioni di vulnerabilità promuovendo l’affermazione dell’autonomia individuale, culturale e professionale. Un punto di ascolto in uno spazio libero e aperto, situato nel centro storico della città, dove si cercherà di risolvere, affrontare situazioni di disagio e, soprattutto, ristabilire serenità a tutte quelle persone che vorranno raccontare le loro storie.

Obiettivo primario di Noi4You (Associazione di Promozione Sociale autonoma), nata da un progetto dello Zonta attivato dalla Dottoressa Patrizia Sciolla, psicoterapeuta ed esperta di terapia familiare, è rispondere quindi, alla comunità su temi delicati e, spesso, di difficile approccio che riguardano non solo le donne ma, tutte le vittime di abuso di violenza domestica, psicologica, bullismo, violenza di genere.

“Con voi , ci crediamo ancor di più”, è il motto dei volontari e specialisti che, uniti dallo stesso ideale e interesse, da domani, saranno pronti ad aiutare chi si rivolgerà allo sportello.

La serata si concluderà con il lancio simbolico di palloncini in memoria di tutte le vittime che hanno subito violenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.