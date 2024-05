Reggio Calabria, accusa un malore improvviso in auto e muore al volante in pieno centro | FOTO LIVE

StrettoWeb

Una tragedia scuote Reggio Calabria nella notte: pochi minuti fa un uomo di 67 anni, G. M., originario della provincia di Torino, è morto improvvisamente, a causa di un malore, in pieno centro e precisamente in via Giorgio La Pira, a pochi metri da piazza Sant’Anna. L’uomo, al volante della propria auto, si stava dirigendo verso le Bretelle del Calopinace quando ha accusato il malore, ha perso il controllo del mezzo sbandando verso le auto parcheggiate al punto da investirne una in sosta, e a catena altre tre, e morendo sul colpo.

Sul posto è appena giunta la Polizia Municipale che – come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo – ha chiuso la strada. Si attende il medico legale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.