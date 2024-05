Reggio Calabria, Lamberti Castronuovo parla alla città: “ecco il mio progetto civico per la candidatura a Sindaco”

StrettoWeb

Eduardo Lamberti-Castronuovo parla alla città. Dopo aver annunciato, ormai un po’ di tempo fa, la sua candidatura a Sindaco per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, l’imprenditore reggino vuole illustrare il suo progetto civico. Lo farà attraverso una conferenza stampa che si terrà venerdì 31 maggio, alle ore 15:30, presso i locali della sua segreteria politica, sita in via Giuseppe Reale (già Via Aschenez Prol.to), al numero 60, 62, 64.

La conferenza stampa sarà coordinata dal giornalista Giorgio Neri. “Parteciperanno – scrive nella nota in cui annuncia l’evento – coloro i quali mi sono accanto nel proseguire questo cammino iniziato tantissimi anni fa”. Il confronto sarà “sui temi più importanti che vogliono vedere Reggio Calabria ai primi posti, questa è l’ambizione, nelle città quantomeno del Sud Italia, per non dire dell’Italia tutta. L’ambizione nasce dal desiderio della gente comune che mi ha spinto a fare questa scelta, per me estremamente importante, per la sola ragione che desidero ardentemente far tornare i reggini a sorridere. Oggi non credo lo facciano“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.