Reggio Calabria, si insedia il nuovo Questore La Rosa: “orgoglioso di essere qui”

StrettoWeb

“Contento dell’incarico conferito, in una realtà affascinante ed interessante. Sono consapevole che non sarà semplice, in quanto sostituire un ‘gigante’ come Bruno Megale, non sarà facile. Ho trovato una questura ben coordinata con un gruppo di lavoro in salute. Cercherò di mantenere al massimo il target di professionalità. Sono quindi orgoglioso di guidare una delle questure più importanti d’Italia“. Così il nuovo questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa, incontrando oggi i giornalisti per il tradizionale saluto alla stampa.

Originario di Messina, La Rosa, 62 anni, è entrato nella polizia di Stato nel 1989. Tra gli incarichi precedenti la guida delle questure di Ragusa e Trapani.

“Sarò a disposizione della città nel suo complesso – ha aggiunto – auspicando che tutte le ramificazioni degli Enti, svolgano la propria parte per rafforzare la squadra Stato. Sono consapevole dell’ottimo lavoro sempre svolto con le altre forze dell’ordine, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali – ha evidenziato La Rosa – ci sono tutte le condizioni per proseguire e fare bene. Ribadisco che la nostra presenza deve essere considerata come una cura per il territorio. Tra le questioni più importanti relative all’ordine pubblico, c’è la gestione di un territorio vasto, la nostra attenzione rimarrà molto alta e vigile, per il contrasto alla criminalità. Da ricordare, inoltre – ha concluso – anche l’imminente organizzazione del G7 del Commercio estero a Villa San Giovanni”.

Le parole di Salvatore La Rosa, nuovo Questore di Reggio Calabria

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.