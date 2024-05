Reggio Calabria: incontri di Educazione Ambientale con Arpacal

StrettoWeb

Il percorso di educazione ambientale, curato dal Professore Luigi Di Dio e dal Dirigente Scolastico del liceo Leonardi da Vinci di Reggio Calabria, dott. Francesco Praticò, ha interessato gli alunni durante tutto l’anno scolastico con il coinvolgimento dei tecnici del Dipartimento Provinciale di ARPACAL. In particolare, il Dott. Stefano Morabito, l’Ing. Erika Polimeni e la Dott.ssa Emanuela Caloiero hanno guidato gli incontri, offrendo un supporto formativo in linea con la mission dell’Agenzia.

I ragazzi hanno accolto con entusiasmo e con notevole interesse gli argomenti trattati, partecipando attivamente al dibattito e chiedendo di approfondire il tema della balneazione, con particolare attenzione alle coste della provincia di Reggio Calabria interessandosi alle cause di contaminazione e alle buone prassi da rispettare. Originale è stata la presentazione di una serie di lavori quali plastici, fumetto “stile manga” e video, realizzati interamente dalla classe 1 BL, per promuovere la tutela ambientale.

A conclusione degli eventi, inoltre, le classi 1DL e 1BL hanno ricevuto un attestato di merito come “Classe Green 2023-2024”, per aver partecipato attivamente e fattivamente a tutte le attività in tema ambientale proposte durante l’anno scolastico.

L’incontro tra il mondo scolastico e l’agenzia ha contribuito ad accrescere le consapevolezze nei giovani, ribadendo il valore dell’Educazione Ambientale come strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio.

