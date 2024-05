Reggio Calabria, il Plesso Nuova Scuola Primaria San Sperato sarà dotato di un defibrillatore

StrettoWeb

La consegna ufficiale è avvenuta, nei giorni scorsi, da parte del Presidente del Kiwanis Club Reghion 2007, Ivano Montalbano, nelle mani della Referente di sede, Carmen Crupi, alla presenza del Vicario, Antonio Megale, in rappresentanza della Dirigente scolastica, Carmen Lucisano. A dimostrazione dell’efficace gioco di squadra, la presenza del Presidente del Consiglio d’Istituto, Carmelo Crucitti e dei rappresentanti dei genitori di ciascuna classe, Grazia Mune, Mary Vinci, Massimo Canale e Catia Altomonte assieme alla segretaria del club service, Anna Maria Reggio.

L’esigenza, fortemente rappresentata dalla DS Lucisano, di dotare il plesso scolastico di un presidio sanitario salvavita, che può essere riferimento anche per il territorio, si è sposata con le finalità kiwaniane e la sensibilità dei soci del Reghion 2007 che hanno promosso iniziative di fundraising mirate, alle quali hanno anche contribuito gli stessi alunni della scuola, in segno di corresponsabilità e solidarietà visto che parte del ricavato era destinato al service locale e parte al service distrettuale We care about Kids, in collaborazione con Unicef Italia, per l’acquisto dei vaccini principali per i bambini bisognosi del mondo.

Accolti dall’inno di Mameli cantato “in punta di nota” dagli alunni della Nuova Primaria San Sperato, guidati dalle loro insegnanti, in un clima di entusiasmo misto a concretezza, abbiamo avvertito, forte, lo spirito di coesione che è la vera forza di questa scuola, come ha ben sottolineato il Presidente Montalbano. Ci siamo trovati dentro una scuola all’avanguardia, in cui si respira, in tutte le sue componenti, umiltà e grandezza nell’esercizio della funzione didattico-educativa di un’istituzione scolastica aperta al territorio.

