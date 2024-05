Reggio Calabria, arriva un evento di formazione per imparare a usare l’Intelligenza Artificiale | INFO

StrettoWeb

Mentre tutto il mondo è attraversato da una corsa all’intelligenza artificiale, in Italia molte imprese sembrano ancora ferme ai blocchi di partenza. Secondo dati Eurostat del 2023 – inseriti nel rapporto Istat “Imprese e ICT 2023” – solo il 5% delle imprese con almeno 10 dipendenti ha dichiarato di utilizzare sistemi di Intelligenza artificiale, contro una media dell’8% nell’Unione europea. In particolare, la percentuale di piccole imprese italiane (10-49 dipendenti) si attesta al 4,4%, contro il 24% delle grandi imprese (oltre 250 dipendenti). Non solo. La mancanza di competenze frena l’adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA): è un ostacolo per il 55,1% delle imprese che hanno preso in considerazione l’utilizzo delle tecnologie IA senza poi adottarle.

Come fare quindi per non rimanere indietro e approfittare dei benefici offerti dall’IA? Benefici preziosi soprattutto per le PMI, per le quali l’IA rappresenta uno strumento accessibile e a portata di budget, per migliorare l’efficienza operativa, personalizzare l’offerta, prendere decisioni più informate, rafforzare la sicurezza informatica e accedere a nuove opportunità di mercato. La risposta è in una sola parola: formazione. Essere formati all’uso di questi strumenti sarà fondamentale non solo per interagire con le macchine, ma soprattutto per saper interpretare e gestire le risposte che le macchine ci daranno.

Francisco Villarroel Ordenes, direttore del MSc in marketing all’università LUISS Guido Carli, lo dice a chiare lettere: “L’IA generativa può essere efficace nel personalizzare i messaggi utilizzando i dati disponibili, ma la sua efficacia potrebbe dipendere dalla giusta supervisione umana nella preparazione o nell’addestramento di un algoritmo e nella valutazione del contenuto generato per l’intelligenza artificiale”.

Per accompagnare e sostenere le imprese locali nella capacità di cogliere in modo consapevole le opportunità di questa straordinaria innovazione, Job Digital Lab, il programma della Fondazione Mondo Digitale e ING Italia per lo sviluppo delle competenze digitali, arriva a Reggio Calabria con un evento formativo in collaborazione con la Camera di Commercio di Reggio Calabria, il Punto Impresa Digitale e l’Azienda Speciale IN.FORM.A. L’incontro di formazione è rivolto alle piccole e medie imprese che vogliono acquisire gli strumenti di digital marketing utili per costruire una strategia efficace. Nel corso dell’incontro verranno inoltre illustrate le opportunità offerte oggi dall’Intelligenza Artificiale Generativa e i suoi diversi ambiti di applicazione nel marketing. Durante l’evento di JDL, saranno presentati anche alcuni casi pratici e storie di successo dal territorio come fonte e modello di ispirazione: Macingo Technologies e Scopelliti 1887.

Come partecipare

Partecipare è semplice e gratuito. Basta registrare la propria partecipazione a questo link: https://bit.ly/49M2lp1. Attivo dal 2020, Job Digital Lab (guarda il video) ha formato fino ad oggi 22.000 persone, a cui si aggiungono ulteriori 8.000 che sono l’obiettivo della quarta edizione. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’apporto di formatori esperti con il contributo volontario di alcuni dipendenti ING, che hanno condiviso le loro esperienze e abilità.

Le parole di Silvia Colombo(ING Italia)

“L’obiettivo di ING è contribuire a livello globale ad un’economia più inclusiva per 3 milioni di persone entro il 2025 – afferma Silvia Colombo, Head of External Communication & Corporate Social Responsibility di ING Italia – E quando si parla di inclusione non possiamo non pensare al ruolo centrale che il digitale sta giocando nella trasformazione della società e alla necessità di acquisire competenze che permettano di essere parte di questa trasformazione. Job Digital Lab è la risposta di ING Italia, banca pioniera nel nostro Paese nel digitale, a questa importante esigenza e vuole offrire strumenti per raggiungere una migliore versione di sé, fondata su capacità e competenze utili per stare al passo con i tempi”.

L’intervento di Mirta Michilli, direttrice generale Fondazione Mondo Digitale

“La Fondazione Mondo Digitale – dichiara Mirta Michilli, direttrice generale Fondazione Mondo Digitale – per il quarto anno consecutivo mette a disposizione la propria professionalità per Job Digital Lab. Con le precedenti edizioni del programma abbiamo formato oltre 22 mila persone. Quest’anno vogliamo rafforzare la nostra offerta, per raggiungere più persone possibili e offrire loro una formazione capace di futuro. Perché possedere competenze digitali non è solo una necessità per chi cerca lavoro o per chi vuole stare al passo con le nuove tendenze, ma – in un mondo sempre più complesso e interconnesso – rappresenta una chiave di volta per un futuro in cui ognuno, indipendentemente dal proprio background o dalle proprie condizioni, possa avere le stesse opportunità di crescita e realizzazione”.

