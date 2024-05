Reggio Calabria, esplode bombola del gas in una palazzina di Sbarre: si temono morti | LIVE

StrettoWeb

Dramma a Reggio Calabria questa sera: a Sbarre, in via Verdirame nei pressi delle bretelle del Calopinace e quindi del centro storico cittadino, alle 21:20 circa è esplosa una bombola del gas al piano terra di una palazzina di quattro piani. Nell’appartamento vivevano quattro cittadini di nazionalità indiana. Uno di loro è stato recuperato ed è vivo, anche se le sue condizioni sono critiche. In base alle prime frammentarie informazioni che arrivano dal luogo dell’esplosione, avrebbe il volto completamente bruciato ed è soccorso in questi minuti dalle ambulanze accorse sul posto. Secondo altre informazioni, ha gli arti bruciati ma non il volto. Sono momenti molto concitati e le informazioni arrivano a singhiozzo.

Non è chiaro se gli altri tre fossero in casa o meno al momento dell’esplosione. I soccorritori stanno cercando di domare il rogo ed ispezionare i locali.

Seguiranno aggiornamenti

Reggio Calabria, le immagini dell'esplosione di questa sera a Sbarre

Reggio Calabria, le immagini dei soccorsi in via Verdirame dopo l'esplosione della palazzina

