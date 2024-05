Reggio Calabria: elezione della nuova Segretaria alla Fisascat Cisl

StrettoWeb

“Il Consiglio Generale della Fisascat Cisl, Città Metropolitana di Reggio Calabria, elegge la nuova Segretaria Generale Anna Rosa Marrapodi, con Massimiliano Raffa e Franco Antonio componenti di Segreteria. La nuova Dirigenza eletta, manifesta la volontà di un impegno straordinario per fornire risposte alle difficoltà delle lavoratrici e dei lavoratori, occupati in settori rilevanti per il delicato tessuto economico che vede coinvolti il settore Turistico, Commerciale, dei Servizi, delle Cooperative, della Vigilanza Privata e degli Studi Professionali“, si legge in una nota stampa.

“Considerazioni, valutazioni e proposte sono i contenuti del dibattito che incoraggiano l’avvio di un nuovo cammino di sviluppo e speranza per un territorio svantaggiato ed in difficoltà con l’accrescimento e l’occupazione, nonostante le grandi potenzialità.

Dispiace non riusciamo a disegnare un sistema coeso che riesca a leggere le tante esigenze di invocata crescita che non decolla, tenendo basso il livello occupazionale e comunque con rapporti di lavoro precari e di bassa qualità.

Dobbiamo impegnarci per un diverso modello di impostazione locale e relazioni sociali, affinché si creino le giuste condizioni atte a favorire l’insediamento di nuove aziende, nuova imprenditoria giovanile e femminile, nuova e radicata cooperazione in sintonia con le comunità locali e lungo il solco di una rivisitata compatibilità ambientale e sostenibilità sociale.

A nostro giudizio, queste sono le precondizioni per uno sviluppo flessibile, da ricercare con tenacia ed intelligenza, certi che questo non si crea mai con decreto o diktat, privi di fondata consistenza organizzativa, economica, di rischio imprenditoriale, di responsabilità, lungimiranza e visione futura di strategia adeguata, di sviluppo per il nostro territorio.

In altre parole, dobbiamo essere quella Federazione che rinnova, crea relazioni, sottoscrive contratti ed accordi, tutela le lavoratrici ed i lavoratori del settore con costanza, impegno e determinazione, rivolgendo la massima attenzione verso la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro“, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.